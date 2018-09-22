شبكة عنكبوتية عملاقة تغطي شاطئ يوناني

أخبار الآن | أيتوليكو - اليونان - (Giannis Giannakopoulos)

تحوَّل أحد الشواطئ اليونانية إلى واحد من أسوأ الكوابيس، بالنسبة للمصابين برهاب الحشرات، بعد أن غطته العناكب بشبكة يبلغ طولها 300 متر.

ويظهر الشاطئ الواقع في بلدة أيتوليكو في غرب اليونان، في الفيديو الذي نشرته صفحة Giannis Giannakopoulos على "يوتيوب" بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول، مغطىً بشبكة كثيفة عملاقة من خيوط عناكب Tetragnatha، التي تُعرف باسم العناكب المتمددة، بسبب طبيعة أجسامها المرنة، وهي صغيرة جدًا وخفيفة بما يكفي لتتمكن من الجري على الماء، أسرع من حركتها على اليابسة، وفقًا لموقع "ذا غارديان".

ولا تشكل العناكب الموجودة في المدينة التي تبعد 300 كم عن أثينا، أي تهديد على البشر، وفقًا لما قالته عالمة البيولوجيا الجزيئية ماريا تشاتزاكي، وأضافت: "تحدث هذه الظاهرة الموسمية عندما تتزاوج العناكب، ويبدو أن ازدياد أعداد البعوض هذا العام، شكل بيئة مثالية لتكاثرها بشكل كبير".

وأشارت تشاتزاكي إلى أن هذه الظاهرة شوهدت أيضًا عام 2003، وأكدت أن شبكة الخيوط ستتحلل قريبًا بشكل طبيعي، من دون إلحاق ضرر بالغطاء النباتي.

مصدر الصورة: Insider

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