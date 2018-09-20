ما سبب الوعكة الصحية الجماعية على متن الطائرة الهندية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

اضطرت طائرة ركاب هندية من طراز بوينغ 737 إلى الهبوط بعد أن عانى أكثر من 20 ركاباً على متنها من نزيف حاد في الأنف والأذن على خلفية عدم تذكر طاقم العمل تشغيل التحكم في الضغط، وكانت الطائرة تنقل ما يقارب 166 راكبا و5 من أفراد الطاقم على متنها.

حيث بدأ الركاب على متن الرحلة التابعة لخطوط "جيت إير وايز" الجوية من مومباي إلى جايبور، ، الشعور بالصداع إلى جانب النزيف بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة.

واضطر المسافرون إلى وضع أقنعة الأوكسيجين للتنفس، في حين لم يتمكن طاقم الطائرة من تقديم مزيد من المساعدة الطبية للمصابين.

حيث عان عشرات الركاب من نزيف حاد استمر معهم حتى بعد هبوط الطائرة، ولم تقدم لهم أي مساعدة طبية حثيثة، إلى جانب ذلك لم يتم تنبيه الركاب بارتداء أقنعة الأوكسيجين" أثناء تواجدهم بالطائرة وذلك حسبما ذكر أحد ركاب الطائرة.

اقرأ المزيد:

كاميرا سائح أمريكي ترصد مشهدا تندر رؤيته في المحيط