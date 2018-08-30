ملابس زفاف ميغان وهاري إلى معرض في قلعة "ويندسور"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

تُعرَض مجموعة المقتنيات الملكية (رويال كوليكشن) ملابس زفاف الأمير( هاري ) ودوقة ساسيكس ميغان في معرضين متتالين في قلعة (ويندسور) ثم قصر( هولي رود هاوس )ضمن معرض خاص بعنوان «الزفاف الملكي» بدءا من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ويستمر المعرض العام القادم في قصر (هولي رود ) في إسكتلندا.

وبعد الصدى العالمي الذي صادف زفاف الأمير ( هاري وميغان ماركل ) تراهن رويال كوليكشن على أن يجذب المعرض الزوار لرؤية الفستان الذي ارتدته ميغان خلال زفافها، الفستان من تصميم كلير وايت لدار جيفنشي وقامت المصممة برحلات متعددة لعدد من مصانع القماش في أوروبا للحصول على نوع الحرير الذي استخدم لخياطة الفستان وتمت خياطته باستخدام أسلوب كلاسيكي تميزت به دار جيفنشي. كما يقدم المعرض طرحة العروس التي يبلغ طولها خمسة أمتار والتي صنعت من قماش التل الحريري وطرزت بأزهار ترمز لدول الكومنولث الـ53 وهو رمز للعمل الذي سيقدمه الدوق والدوقة بعد زواجهما وأيضا دور دوقة ساسيكس التي عينت كسفيرة لشباب الكومنولث. وأضافت ميغان إلى الزهور المطرزة زهرتين مفضلتين لديها، إحداهما من نوع «وينترسويت» وهي تنمو في حديقة نوتننجهام كوتاج الذي كان مسكن للأمير هاري في حدائق قصر كنزنغتون، كما أضافت زهرة «كاليفورنيا بوبي» التي ترمز لمكان ولادة ميغان في كاليفورنيا. وقد استغرقت عملية التطريز مئات الساعات قام بها فريق من الخياطات وفق تقاليد صارمة تلزمهن بغسل اليدين كل نصف ساعة للحفاظ على نقاء الألوان.

وكذلك يقدم المعرض فرصة لمشاهدة التاج الماسي الذي ارتدته العروس وكان مستعارا من مجموعة الملكة إليزابيث ويعرض للمرة الأولى. وينقسم التاج إلى 11 قسما منها الجزء الأمامي الذي يستخدم كـ«بروش» مرصع بعشرة ماسات، وقد صنع التاج في عام 1932 للملكة ماري خصيصا للإحاطة بالبروش الذي تلقت الملكة ماري قبل زواجها من الأمير جورج آنذاك، لاحقال الملك جورج الخامس في 1893.

أما بدلة الأمير هاري دوق ساسيكس وهو زي عسكري لفرقة الخيالة الملكية فقد صنعت خصيصا للمناسبة على يد خياطين ديغ آند سكينر من شارع سافيل رو الشهير. وسيقدم المعرض بدلة مطابقة تبرع بها الأمير هاري للمعرض..

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