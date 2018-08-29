بعد حادث قاتل.. لن تصدقوا ماذا فعل كلب وفي لصاحبته؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من المعروف ان الكلاب هي أكثر الحيوانات وفاءا لأصحابها، حيث شهدت الإنسانية قصصا رائعة كان أبطالها كلابا عبروا عن حبهم ووفائهم حتى بعد موت أصحابهم.

في موضوع ذي صلة، و بالولايات المتحدة الأمريكية، انتظر كلب صاحبته في موقع الحادث الذي توفيت فيه، لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا، ونشر موقع "فوكس نيوز" تفاصيل القصة التي سلطت الضوء على حادثة سقوط سيارة من ارتفاع 200 متر تقريبا على طريق جبلي وعر، وتوفيت فيه امرأة اسمها جينيفر أور (47 عاماً)، وأصيبت ابنتها البالغة من العمر 21 عاما، التي كانت إلى جانبها في السيارة، وفي المقعد الخلفي جلس ذلك الكلب الوفي..



وسردت الابنة "سامانثا" تفاصيل الحادث المأساوي، حينما سقط حجر على السيارة التي كانت فيها هي ووالدتها والكلب، فقامت والدتها بإدارة عجلة السيارة بقوة لتلافي الحجر، وهو ما أدى لسقوط السيارة من مكان مرتفع. وتوفيت الوالدة في مكان الحادث على الفور ونقلت الابنة إلى المستشفى، وعولجت من الجراح التي أصيبت بها، أما الكلب الذي كان في المقعد الخلفي فقد اختفى منذ يوم الحادث، وفقا لـ "سمانثا".

وقالت سمانثا: "إنها بعد أن خرجت من المستشفى وأتمت مراسم دفن والدتها بدأت تبحث عن الكلب في الجبال ونشرت إعلانا طلبت فيه من السكان المحليين مساعدتها في العثور عليه، وبعد 19 يوما من الحادثة استطاعت سمانثا العثور على الكلب الوفي الملقب (بينتلي) في موقع الحادث وأخذته إلى منزلها. وذكرت الفتاة أيضا بأن الكلب لم يصب بالحادثة أبدا لكنه كان يعاني من الجفاف حينما وجدته"..

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