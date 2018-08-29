بجرأة عالية.. ملاكم عربي ينقذ طائرة ألمانية من الإختطاف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد تصادف مهووسا بافتعال المشاكل على متن الطائرة في بعض المرات، حيث يكون التعامل معه وكبح جماحه من أصعب المهمات التي يمكن أن تضع مهمة طاقم الطائرة في محك طوال الرحلة، وهو ما يعرض حياة الركاب للخطر أحيانا، لكن ماذا لو تدخل أحد الركاب لإنقاذ الطائرة من قبضة "مهووس"..

في ذات السياق، تدخل ملاكم فرنسي من أصول مغربية بشجاعة لإنقاذ طائرة المانيّة من رجل حاول اقتحام قمرة القيادة وهدّد باختطافها أثناء توجهها من ميونيخ إلى باريس، فقد نجح الملاكم المعتزل طارق شهاب الدين، بمنع أحد الركاب الذي وصف بـ "المختلّ العقلي" من اقتحام قمرة الطائرة أثناء تحليقها بعد خلاف مع طاقم الرحلة.

وشرح الصحافي الذي يعمل لصالح قناة france 2 أرنو روميرا تفاصيل الحادثة على حسابه في فيسبوك، فذكر أن شهاب الدين كان جالساً في مقعده حين سمع مشادة كلامية بين الجاني وأحد المضيفين، تدخل للسيطرة على الرجل الذي كان يزداد عدائية، وبعد أن هددّ الأخير باختطاف الطائرة، طرحه أرضاً وثبّته ريثما هبطت الطائرة في مطار شارل ديغول في فرنسا..

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