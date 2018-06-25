سريلانكا: غضب قرويين يودي بحياة فهد مهدد بالإنقراض

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أقرت محكمة في سريلانكا، باحتجاز الرجلين المستبه بهما لضرب وقتل فهد مهدد الإنقراض، بعد أن أصاب الأخير عدداً من سكان القرية بالجروح.

ونقلاً عن رويترز، أفاد المتحدث باسم الشرطة، روان جوناسكارا، أن " قاضي كيلينوتشتشي، أمر بوضع اثنين من المشتبه بهم رهن الحجز المؤقت حتى 29 يونيو بعدما مثلا أمام القاضي، الأحد".

وقال السكان إن الفهد تعرض وأصاب ما لا يقل عن 10 أشخاص أثناء مطاردته قطيعاً من الماشية الخميس 21 من شهر حزيران/ يونيو الحالي، ولم يستطع المسؤولون الإمساك به، فنقل التلفزيون المحلي لقطات تظهر سخط القرويين وتهجمهم على الفهد في شمال منطقة كيلينوتشتشي.

وكانت أن الشرطة كانت قد اعتقلت واحداً من المشتبه بهما السبت 23 حزيران/ يونيو، بينما قام الآخر بتسليم نفسه للشرطة صباح الأحد.

ويذكر أن القانون في سريلانكا يُعاقب على إيذاء النمور بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وحتى الآن يقدر عدد النمور البرية في الجزيرة بأقل من 1000 نمر، تبعاً لصحيفة الدايلي ميل.

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