ماكرون يوبخ صبيا في احتفال رسمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وبخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صبيا بعد أن خاطب الرئيس بشكل غير رسمي قائلا له "كيف الحال مانو؟"

وكان ماكرون يحضر احتفالا شمالي فرنسا، في ذكرى دعوة الجنرال شارل ديغول إلى المقاومة الشعبية خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان الصبي يقف وراء حاجز أثناء مرور ماكرون أمام الحشد. وظهر الصبي على شاشات محطة (إل.سي.آي) التلفزيونية، وهو يردد كلمات النشيد الاشتراكي الدولي قبل أن يقول للرئيس "كيف الحال مانو؟"

وقال ماكرون (40 عاما) للصبي بحدة: "لا لا، أنت هنا في احتفال رسمي. لا يمكنك أن تتصرف على هذا النحو".

وتابع: "بوسعك أن تتصرف كبهلوان، ولكن اليوم نحن نغني النشيد الوطني.. عليك أن تقول لي سيادة رئيس الجمهورية أو يا سيدي".

واعتذر الصبي من ماكرون، إلا أنها ليست أول مرة تلتقط فيها الكاميرات ماكرون وهو يعطي دروسا لمن يتحدونه أو يبدون عدم احترام له.

وخلال الحملة الرئاسية العام الماضي، اتهمه أحد العمال المضربين بأنه ليس سوى رجل تقليدي يرتدي بدلة ورد ماكرون: "أفضل وسيلة كي تدفع ثمن بدلة أن تجد وظيفة".

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