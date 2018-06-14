ماكرون: لم أقصد إغضاب إيطاليا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيانٍ الخميس، أن لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزي كونتي ما زال في موعده يوم الجمعة.

وجاء هذا الإعلان عقب اتصال هاتفي بين ماكرون وكونتي الأربعاء, أكد فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون " أنه لم يدل بأي تصريح يهدف إلى إغضاب إيطاليا أو الشعب الإيطالي".

وقال الإليزيه في بيان له, إن ماكرون وكونتي "تطرقا إلى وضع السفينة أكواريوس وتباحثا في مواقفهما"، مؤكدين أن "على فرنسا وإيطاليا تعميق تعاونهما الثنائي والأوروبي لاتباع سياسة هجرة فعالة مع دول المصدر والعبور". وأضاف البيان أن ماكرون وكونتي "أكدا التزام فرنسا وايطاليا تنظيم عمليات الإنقاذ في إطار القواعد الانسانية لحماية الاشخاص الذين في خطر".

يذكر أن ماكرون ندد الثلاثاء بالموقف الإيطالي من رفض استقبال سفينة أكواريوس التي تقل أكثر من 600 مهاجر، قائلا أنه "موقف معيب وغير مدروس من الحكومة الإيطالية".

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