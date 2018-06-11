بالفيديو: قمة لشبيهي ترامب وكيم في سنغافورة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

في مشهد أثار دهشة الجمهور في الشارع السنغافوري، الذي يترقب القمة التاريخية المقرر عقدها في سنغافورة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تجول رجلان يشبهانهما مصافحين المارة بكل مرح وبدون أي حراسة تسير بجانبهما.

وبحماس منقطع النظير، يظهره الفيديو، تجمع الحشود لمحاولة التقاط الصور مع الشبيهين، مقابل 10 دولارات فقط، وهما يتصافحان في جو من المرح والضحك، حيث تحركا قافزين ومبتسمين في الشارع، وأبديا رغبتهما في نجاح القمة الحقيقية، التي ستتصدر ترسانة بيونغ يانغ النووية جدول أعمالها.

ومن المقرر أن يعقد ترامب وكيم بعد وصولهما إلى سنغافورة محادثات، هي الأولى على الإطلاق بين رئيس أمريكي يمارس مهامه وزعيم كوري شمالي في فرصة فريدة للسلام على جزيرة سنتوسا السياحية، في لقاء سيدخل عبره الاثنان التاريخ، فالعداء قائم بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

مصدر الصورة (EPA)

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