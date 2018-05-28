كيم يلتقط السيلفي في سنغافورة قبل القمة مع ترامب (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

سعى مواطنون في سنغافورة إلى تتبع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، واقتفاء أثره يوم الأحد (27 مايو/ أيار)، قبل أن يدركوا فيما بعد أن الرجل البسيط ذا الشعر الأسود القريب من فندق ماريان باي ساندز، كان ممثلا يتظاهر بأنه الزعيم الكوري الشاب.

ويطلق الرجل، الذي يحمل الجنسيتين الأسترالية والصينية ويرتدي زيا يشبه الزعيم الكوري الشمالي، على نفسه اسم هوارد إكس. وقال، إنه يتمنى نجاح القمة بين كيم، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف للتفاوض على إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية، بحسب ما أفادت رويترز.

وصافح السائحون هوارد والتقطوا صورا شخصية (سيلفي) معه، واعتقد بعضهم أنه قد يكون بالفعل الزعيم الكوري الشمالي.

وظهر هوارد إكس أيضاً مجسدا شخصية كيم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية في فبراير/ شباط، الأمر الذي أثار حيرة وارتباك مشجعي كوريا الشمالية الذين اعتقدوا في البداية أن زعيمهم قد دخل إلى ملعب الهوكي.

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