قطة تجلب الزهور إلى الجيران من حديقة مالكتها بانتظام

أخبار الآن | لندن - بريطانيا ( وكالات )

فاجأت قطة صديقة جيرانها عندما حملت زهرة زهرية جميلة وقدمتها كهدية خلال إحدى زياراتها المتكررة في بريطانيا ، وكانت تأتي بشكل منتظم وتقدم الزهور لهم منذ فصل الربيع وحتى اللحظة وقالت ويلو روزا مالكة القطة من المملكة المتحدة ، كانت تأتي إلى منزل جيرانها كل يوم تقريبا منذ انتقالهم ، وأكدت أنها فوجئت بإيجاد القطة نائمة في الردهة وكأنها تملك المكان ، إضافة إلى تقديمها للورد بشكل منتظم .

وقالت مالكة القطة إن تربية الحيوانات الأليفة من أبرز اهتمامات كثير من الأشخاص الذين يجدون فى الكائنات الصغيرة من الحيوانات الدفئ والحب، ويفضلونها عن كثير من الأشياء فى حياتهم، ولأن تربية القطط لها كثير من عشاقها الذين يهتمون بها بشكل كبير جدًا، فدائمًا ما يتابع هؤلاء الأشخاص أساليب العناية بالقطط.



ولأن القطط عشق للكثيرين يوجد أشخاص يمنعهم خوفهم من عدم القدرة على التعامل معها عند شرائها، وتاتي هذه القصة للتأكيد على ان الحيوانات الاليفة تملك مشاعر جياشة تجاه ممتلكيها .



وتعتبر القطط من هذه الحيوانات، وقد يفضلها العديد من الأشخاص على غيرها من الحيوانات الأليفة الأخرى، وذلك بسبب طبيعتها المرحة التي تبعث الفرحة والسعادة في قلوب مقتنييها، بالإضافة إلى شكلها الجميل والمحبب إلى القلب وملمسها الناعم. من الجدير بالذكر بأن هناك العديد من أنواع القطط





