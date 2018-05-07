خانته عيناه.. فجلب إلى بيته كلبا غير كلبه الحقيقي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



هل تعلم ما الذي يعنيه التعلق بحيوان منزلي؟ ثم تفقده فجأة؟ حقا.. لن تشعر بأثر ذلك إن لم تكن صاحب احد الحيوانات! وهو أمر قد يدخل البعض في نوبة بكاء واكتئاب!

هذا بالضبط ما حصل لإحدى الأسر في "ميامي" التي كانت تقوم بتربية كلب صغير اختارت له إسم "نيبيس"" وهو الثلج بالإسبانية لشدة بياضه.. لكنها فقدته فجأة نتيجة تشابه بينه وبين كلب آخر..



في التفاصيل، اختلط الأمر على رب الأسرة حينما أراد جلب الكلب من المربية التي ترعاه، فالتقط كلبا غيره بالخطأ لوجود شبه كبير بينهما في الحجم والنوع واللون.. فلم يلاحظ الفرق نهائيا، حيث كان كلب مالطي مكان كلبه الأصلي، وفق موقع "buzzfeed"..

وقال الأب، لقد تصرف الكلب الخطأ نفس السلوك بشكل طبيعي جدا، حيث لحق به بمجرد ما رآه، وتبعه للسيارة وقفز لداخلها، وأضاف إن "نيبيس" كان واحدا من الكلاب المالطية التي كانت تنتظر قدوم أصحابها.. وقال "أليكس" الذي قام بتربية الكلب منذ كان عمره 8 أسابيع، "اعتقدت أن والدي كان يمزح حينما إشار إلى الكلب الذي جلبه إلى البيت"، وحينما اصر على أن الكلب ليس هو "نيبيس"، تبين أن الأب أخطأ فعلا وأنه جلب كلبا آخر.. وبعد الشعور بالخطأ، قال "أليكس" "لقد كدت أقع أرضا من شدة الضحك أنا وأخي بعد حزننا على فقدان "نيبيس"، لأن الفرق كان واضحا بين الكلبين، فيما قال الأب مازحا: "ربما عيوني خانتني بعض الشيء"..

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