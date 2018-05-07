فضيحة تحرش مصورة.. تثير ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تكاد أخبار التحرش والاعتداء الجنسي أن تتحول إلى جزء من الحياة اليومية في بلدان عدة، ولا تزال تشغل تلك الحوادث بال المنظمات التي تسعى لمواجهتها والتعامل معها بكل حزم. مؤخرا، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بوسم "لحمنا مش رخيص" بعد انتشار مقطع فيديو لسيدة تصرخ بغضب في وجه سائق سيارة أجرة بحجة تحرشه بها..

وبحسب الفيديو، فقد كان هذا الغضب ردة فعل قوية من الفتاة التي لم تظهر في الفيديو، واتهمت السائق بالقيام بسلوك غير لائق ضدها، حيث قالت وهي تصيح أنه وضع يده على رجلها أثناء جلوسها إلى جانبه، وتحفظت على مفتاح السيارة، مصرة على اقتياد السائق إلى مركز الشرطة وتحرير بلاغ ضده بتهمة التحرش، حيث بدا عليها الغضب الشديد، في الوقت الذي كان السائق يهدئ من روعها ويحاول تهدئتها..





في المقابل، تباينت ردود الأفعال حول الحادثة، حيث سعى عدد كبير من الأشخاص إلى التشكيك في صحة الفيديو، مطالبين بالتريث وعدم إصدار الأحكام المسبقة لحين ظهور الحقيقة، فربما كانت نية الفتاة فقط التشهير بالسائق ونصب فخ له لتصوير الفيديو، في نفس الوقت أعرب قسم آخر من الناشطين عن سعادتهم وفخرهم بردة فعل السيدة، وأكدوا على أنه يجب عدم السكوت عن المتحرشين وفضحهم لتخليص المجتمع من بلائهم..



مصدر الصورة (the journal)

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