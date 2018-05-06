تشييع كلاب آلية ميتة في اليابان

أخبار الآن | طوكيو - اليابان (وكالات)

اليابان على موعدٍ مع حدث وداعي مهيب يندر تكراره...

شركة "سوني"قامت بتنظيمِ مراسمِ تشييعٍ دينية لعددٍ من الكلاب الروبوت في مراسم دينية تشبهُ التي تتمُ لتوديعِ الموتى من البشر.

ودعت "سوني" 114 كلبا آليا غيرَ قابلةٍ للإصلاح مرة أخرى، حسب جريدة japantime .

وأقيمت صلوات من قبلِ كاهنٍ من أجلِ كلابِ الروبوت "آيبو"، وارتدى كلُ كلبٍ علامة تبينُ المكان الذي أتى منهُ وعائلته.

ولم يعد "آيبو" ينتج الآن، ولذلك يرسل من يملك الأجهزة القديمة منه إلى الشركة، حيث يعتبر الأمر الطريق الوحيد للحصول قطع غيار أصلية.

​ترسل الكلاب عادة برسائل تتضمن اسمها، وكيفية قضائها حياتها، وتفاصيل أخرى.

وأصدرت سوني الكلب الروبوت في عام 1998، ونفذت منه 3 آلاف نسخة في 20 دقيقة، وكان يباع بألفي دولار للكلب الواحد.

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