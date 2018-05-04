بعد أزيد من خمسة عقود.. "وحيد القرن" يعود أدراجه إلى تشاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

بعد مضي 50 عاما تقريبا على آخر ظهور لها في "تشاد"، تعود حيوانات وحيد القرن إلى هذا البلد الإفريقي المشهور بتواجد الثدييات على أرضه، انقرض وحيد القرن في تشاد منذ السبعينات، لكنه اليوم يعود ضمن أحدث إجراء تحرك يهدف لإعادة الثدييات الضخمة لمواطنها السابقة في قارة إفريقيا، فقد نقلت 6 من حيوانات وحيد القرن جوا يوم أمس، إلى حديقة "زاكوما" الوطنية في تشاد قادمة من مدينة بورت إليزابيث في دولة جنوب إفريقيا..

هذه الحيوانات نقلت مخدرة ومحبوسة داخل أقفاص صُنعت خصيصا لهذا الغرض، حتى لا تسبب فوضى أثناء الرحلة الجوية من جنوب إفريقيا إلى تشاد.. تأتي هذه المبادرة على خلفية أزمة الصيد غير المشروع في جنوب إفريقيا، حيث تم ذبح أكثر من ألف حيوان من فصيلة وحيد القرن خلال العام الماضي بسبب الطلب المتزايد على قرونها في آسيا لمزايا طبية مزعومة، وفق موقع "abcnews"..

الجدير بالذكر أن دولة جنوب إفريقيا تعد موطن 18 ألف من وحيد القرن الأبيض وألفين من وحيد القرن الأسود الأصغر حجما، أي ما يعادل نحو 80 في المئة من إجمالي عدد هذه الحيوانات الكبيرة سميكة الجلد في العالم، وهو ما جعل هذا البلد نقطة إنطلاق لجهود إعادة هذه الحيوانات للعيش في مناطق أخرى..

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