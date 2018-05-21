أقسى 4 عقوبات للتحرش حول العالم

أخبار الآن| دبي - الأمارات العربية المتحدة - (غرفة الاخبار)



تعتبر مجموعة كبيرة من دول العالم التحرش على رأس القضايا الشائكة التى يحاولون التصدي لها بمجموعة من القوانين الرادعة، خاصة أن زيادة معدلات التحرش فى ارتفاع مستمر وباتت أساليب التحرش متقدمة ومتطورة بشكل غريب وصل إلى زيادة حالات التحرش بالأطفال، لذلك سنت مجموعة من الدول قوانين قاسية كعقوبات للتحرش حتى يكون الشخص المدان بهذه الجريمة عظة لغيره ويحاصروا انتشار التحرش فى المجتمع.

ومن أقسى عقوبات التحرش فى العالم:

الولايات المتحدة الأمريكية:

يعاقب المتحرش فى الولايات المتحدة الأمريكية بعقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، مع دفع غرامة مالية تصل إلى ربع مليون دولار أمريكي.

جمهورية التشيك:

أما جمهورية التشيك فرأت أن الحل لا يكمن فى غرامة مالية أو السجن، لذلك لجأت إلى طريقة "الإخصاء الجراحي والكيميائي" حتى يفقد المتهم ذكورته، خاصة ضد المتهمين بالتحرش بالأطفال، وقد اعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن هذا القرار لما وجده به من عقوبة شديدة، وبالقانون ذاته تعمل عدد من الدول مثل إندونيسيا، و بولندا بالإضافة إلى روسيا، ومن قبلهم كوريا الجنوبية التى سنت هذا القانون وعملت به فى 2011.

المملكة العربية السعودية:

يعاقب المتحرش بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها نصف مليون ريـال، ويحدد القاضي الحكم والعقوبة حسب تفاصيل القضية المعروضة ومجرياتها، وفقًا لما ينص عليه القانون السعودي.

باكستان وفرنسا:

تتشابه الدولتان فى العقوبة التى ينالها المتحرش، إذ تصل إلى السجن 3 سنوات، مع دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 30 لـ 45 ألف يورو فى بعض الحالات وفقًا للقانون الذى صوت عليه الجمعية الفرنسية.

البحرين:

بالرغم من أن الدولة البحرينية قدمت عقوبة قاسية للمتحرش وهى الفصل النهائي من التعليم إن كان بالمدارس النظامية، إلا أن القانون لم يوضح عقوبة المتحرش إن كان بغير هذه المدارس.

وتتقارب العديد من الدول العربية مثل مصر والمغرب وسوريا والجزائر فى عقوبة التحرش التى تصل إلى الحبس لبضعة أشهر، ودفع غرامات مالية قليلة لكنها لا تنفذ هذه القوانين بحسم.

إقرأ أيضا:

حب وغرام .. على الطريقة السورية - (قصة حقيقة)