مسلسل تلفزيوني يزيد من مخاطر انتحار الأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات ( غرفة الأخبار )

ذكر تقرير طبي أن مسلسل (13 ريزونز واي) أو "13 سببا" الذي تنتجه شبكة نتفليكس ويتحدث عن انتحار فتاة مراهقة قد لا يكون مناسبا لبعض الصغار.

ونبه أخصائيون في مجال الصحة النفسية، إلى أن المسلسل الذي ينتهي موسمه الأول بمشهد مروع لانتحار الشخصية الرئيسية، ربما يدفع مراهقين آخرين إلى إنهاء حياتهم.

وبدأ بث الموسم الثاني من المسلسل في 18 مايو، ولا يزال الموسم الأول متاحا للمشاهدة على نتفليكس.

وشجع الدكتور مايكل بي. بيت كبير الباحثين في الدراسة وزملاؤه في مستشفى الأطفال التابع لجامعة مينيسوتا في منيابوليس، (شجع) الأطباء على تحذير مرضاهم الصغار المعرضين لخطر الانتحار وآبائهم من مشاهدة المسلسل.

وقال بيت في مقال بمجلة "بيدياتريكس"؛ "من الممارسات الموصى بها عدم تصوير الانتحار على الإطلاق... ما فاجأني وأنا أشاهد هذا المسلسل كأب هو تحول البطلة إلى أكثر طالبة لها شعبية في المدرسة بعد انتحارها".

وفحص المشاركون في كتابة المقال سجلات أنظمتهم الصحية وعثروا على أكثر من 60 إشارة موثقة للمسلسل في أحاديث 31 مريضا من الصغار الذين تلقوا العلاج في الأشهر الستة التي تلت عرض المسلسل للمرة الأولى.

وكان 3 أرباع المرضى يتلقون علاجا متعلقا بمحاولة انتحار، وقال آباء وأمهات أكثر من نصف المرضى إنهم يخشون تفاقم أعراض الاضطرابات النفسية لدى أطفالهم بسبب المسلسل.



من دبي الدكتور زهير خشيم استشاري العلاج النفسي

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