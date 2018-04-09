"إيه كوايت بليس" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

تصدر فيلم الرعب الجديد a quite place " إيرادات السينما في أمريكا الشمالية خلال الأسبوع الجاري محققا إيرادات بلغت 50.3 مليون دولار.

الفيلم بطولة Emily Blunt وجون كراسينسكي John Krasinski ومن إخراج جون كراسينسكي أيضا.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة (ريدي بلاير وان) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا 25 مليون دولار.

ويلعب دور البطولة في الفيلم تاي شريدان وأوليفيا كوك وبن مندلسون. والفيلم من إخراج ستيفن سبيلبرج.

وجاء في المركز الثالث الفيلم الكوميدي الجديد (بلوكرز) محققا إيرادات بلغت 21.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة ليزلي مان وآيك بارين هولتز ومن إخراج كاي كانون.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي (بلاك بانثر) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 8.8مليون دولار.

‭‬ويلعب دور البطولة في الفيلم تشادويك بوزمان ومايكل بي.جوردان ولوبيتا نيون جو وهو من إخراج ريان كوجلر.

وتراجع فيلم الدراما (آي كان أنلي أمجن) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادت بلغت 8.4 مليون دولار.

الفيلم من بطولة دنيس كويد وجيه. مايكل فينلي وبرودي روز ومن إخراج أندرو إروين وجون إروين.

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