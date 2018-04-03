متحولة جنسيا تنفق 60 الف دولار امريكي لتتحول الى "تنين"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

أنفقت أميركية أموالًا طائلة لتحويل نفسها إلى “تنين”، حيث تعتقد أن الأفعى من نوع المجلجلة هي أمها، تخلت عنها منذ طفولتها.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن السيدة الأميركية وتدعى إيفا ميدوسا متحولة جنسيًا، حيث أنفقت نحو 60 ألف دولار بهدف التحول إلى تنين؛ لاعتقادها بأنها ابنة أفعى.

وذكرت الصحيفة أن ميدوسا (56 عامًا) من مدينة بروني في ولاية تكساس، كانت تعيش كرجل مثلي الجنس، اسمه ريتشارد هيرنانديز، وكان يعمل نائبًا لرئيس أحد بنوك الولايات المتحدة، وفي عام1997م، شُخّص بإصابته بفيروس نقص المناعة “إيدز”.

وأفادت ديلي ميل، بأن هيرنانديز بعدما حول جنسه لأنثى، قرر أن يتحول إلى حيوان زاحف كاملًا، حيث وشم جسمه، وشق لسانه لنصفين، وأجرى عمليات جراحية لظهور الندوب على جسمه، وثمانية قرون على رأسه، وأزال أنفه وأذنيه ومعظم أسنانه، ولون عينيه باللون الأخضر الدائم، حتى يشبه التنين.

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