جولة في سوق أم درمان بالسودان

أخبار الأن | أم درمان - السودان (سبأ سيف الدين)

سوق أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم يعتبر من اقدم الاسواق الشعبية في المنطقة العربية بل انه يمثل للسودانيين تاريخا كبير لارتباطه بأهم المحطات في تاريخ السودان وهو اكبر الاسواق الشعبية التى يقصدها السودانييون

ما يقارب المئتي عام ومايزال وسوق أم درمان يحمل ذات طابعه القديم فقد شهدت ازفته التى تعج بالمتسوقين تمازج ثقافات وأعراق مختلفة فقد جمع الاقباط واليهود والمسلمين وتجار من اليمن والهند وغيرها من البلدان فضلا عن انه يمثل وجهة متكاملة لشراء كل ما يحتاجه الانسان

يتميز السوق بتنوع بضائعه وتعدد المنتجات اليدوية والمهن الحرفية ويعتبر الوجهة الانسب لشراء التوابل والبهارات وأنواع كثيرة من المنتجات الزراعية السودانية فهو الخيار المفضل بالنسبة لربات المنازل للتسوق وشراء احتياجاتهم من التوابل والأواني المنزلية

كما يشتهر سوق أم درمان بمحال الذهب و مستلزمات مناسبات الزواج السودانية والتى لها تقاليد مختلفة ومتنوعة كالحنة والبخور والاكسسوارات الذهبية التى ترتديها العروس والحلي التى تستخدم في عادات وتقاليد الزواج السوداني الى جانب تنوع الملبوسات والأقمشة

ويفرد السوق مساحة كبيرة للحرفيين تُمارس فيها المهن الحرفية ومهارات التصنيع المتوارثة ...... مثل صناعة الاناتيك والمنحوتات الخشبية

(قصيرية الدباغين) من أشهر ازقة سوق أم درمان تدبغ فيه الجلود التى تصنع منها الأحزية والحقائب الجلدية ومصنوعات اخري من جلود التماسيح والثعابين والماعز

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