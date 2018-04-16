راكب أمواج أسترالي ينجو بأعجوبة بعد معركة مع القرش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



رغم إصابته بجروح خطيرة في قدميه، تمكن راكب أمواج، هاجمته سمكة قرش قبالة سواحل جنوب غرب "استراليا" الاثنين، من الخروج سباحة إلى الشاطئ، هربا من الخطر، حسبما قال مسؤول وشاهد عيان..

هذا الرجل الثلاثيني، تعرض لهجوم خطير وهو يركب الأمواج، وبعد خروجه فورا تلقى العلاج الطبي على الشاطئ، من جانب المسعفين، قبل أن تنقله مروحية لمسافة 250 كيلومترا إلى مستشفى في مدينة بيرث، وبعد تشخيص حالته وصفت إدارة المستشفى حالة الرجل بالمستقرة"..

أما رجال الإنقاذ فقالوا أن سمكة القرش التي هاجمت الرجل، يبلغ طولها أربعة أمتار، كما شوهدت قبالة شاطئ قريب بعد ساعتين على معركتها مع السباح، وهذا الحادث دفع رابطة "وورلد سيرف" إلى تأجيل مسابقة دولية لركوب الأمواج في نهر "مارغريت" القريب..

الجدير بالذكر أن المتحدث باسم هيئة "سانت جون" الخيرية للإسعاف، "دينيس بيرتولدو"، "أن الرجل كان يركب الأمواج قبالة ساحل مدينة "غريس تاون" في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت غرينتش، عندما هاجمته سمكة قرش بضراوة، لكنه لحسن الحظ تمكن من الخروج سالما..

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