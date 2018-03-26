في الصين قرد ملامحه بشرية.. ويشد الملايين (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

خلفت ملامح قرد صيني عاصفة من التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لوجود شبه بينه وبين الوجه البشري، كما اوضحت الصورة المنتشرة أن تعابير وجهه غير مألوفة، وشكلت إثارة للجمهور..

هذا القرد تم تصويره، بحديقة حيوان "تيانجين" في الصين، من قبل رواد الحديقة الذين أثار هذا الحيوان المدهش انتباههم حقا ..



ولشدة غرابة ملامح القرد، التقط أحد السياح فيديو لهذا القرد المثير للجدل، وسرعان ما انتشر على وسائل التواص الاجتماعي الصينية، وجرت مشاهدته أكثر من 1.5 مليون مرة، منذ نشره في بداية الأسبوع..

الجدير بالذكر، أنه انتشرت مؤخرا صور كلب اعتقد رواد الإنترنت أنه يشبه بشكل كبير الملامح البشرية، وهو ما أثار فضول صاحبته التي استبعدت الموضوع وأكدت أن كلبها هو كأي كلب ثاني، وأن أمر تشبيهه بالبشر مجرد صدفة فقط...

اقرأ أيضا:

بالفيديو: شاهد قرد يستحم مع طفل صغير في مكان واحد!

صورة «سيلفي» التقطها قرد تثير نزاعاً حول حقوق الملكية