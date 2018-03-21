دراسة سن قوانين للحد من استخدام المنكهات في السجائر

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (صحف)



تسعى إدارة الغذاء والدواء الأميركية إلى الحدّ من إدخال نكهات الفواكه والنعناع في منتجات التبغ، وذلك للتخفيف من جاذبيتها بالنسبة للمراهقين وصغار السن.



وأصدرت الإدارة، تعميماً بشأن اعتماد مجموعة من القوانين لإعادة النظر في القواعد التنظيمية المتبعة بإضافة المنكهات للسجائر العادية والإلكترونية والسيجار, كما تدرس أيضا مسألة تخفيض النيكوتين في السجائر.

ونقلت UPI عن الدكتور سكوت غوتليب، مفوض الإدارة قوله: "لقد اكتشفنا أن منتجات التبغ ذات النكهات تجذب الشباب، وتشجعهم على التدخين، ففي الولايات المتحدة الأميريكية لوحدها، يدخن يومياً 2300 شخص، ممن تقل أعمارهم عن 18 عام، أول سيجارة في حياتهم".

وأضاف الدكتور سكوت: "لدينا مؤشرات بأن غالبية المدخنين الشباب استخدموا سيجارة ذات نكهة عندما دخنوا لأول مرة. كذلك فإن أكثر من 65 في المئة أشاروا إلى أن أول سيجار دخنوه كان بنكهة".

اقرأ أيضا:

دراسة: مواد التنظيف تدهور صحة الرئة لدى النساء