تطعيم مقدمي الرعاية الصحية ضد الانفلونزا مهم لصحة المرضى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت دراسة أمريكية حديثة، أهميةَ تلقي العاملين في مجالِ الرعاية الصحية، مثلَ الأطباء وطواقم التمريض، لقاحاتِ الانفلونزا الموسمية، للحدِ من تغيبهم عن العملِ بسببِ المرض، وتحسينِ صحة المرضى.

ووجدَ الباحثون، أن المؤسسات التي التزمت بتقديمِ لقاحٍ الانفلونزا للعاملين بها، انخفضَ لديها وفياتُ المرضى المرتبطة بالانفلونزا بنسبة 30%، كما انخفضَ لديها معدلُ تغيبِ العاملين عن العملِ بسببِ الانفلونزا بنسبة 6%.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة جنوب غرب تكساس الطبية، ونشروا نتائجها، في عدد الجمعة، من دورية (Infection Control and Hospital Epidemiology) العلمية.

وركزت الدراسة على رصد تأثير تلقي مقدمي الرعاية الصحية التطعيم الإلزامي ضد الانفلونزا، على جودة الرعاية الصحية وتحسين حياة المرضى، حيث تقدم أغلبية المؤسسات الصحية في الولايات المتحدة تطعيمات إلزامية مجانية لمقدمي الرعاية الصحية ضد الانفلونزا.

وتستهدف السلطات الصحية في الولايات المتحدة تحقيق نسبة تطعيم إلزامية ضد الانفلونزا تصل إلى 90٪ بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2020.

ودرس الباحثون آثار تلقى التطعيم في 3 مواسم منفصلة للانفلونزا في 3 مؤسسات ملتزمة بسياسات التطعيم الإلزامي للعاملين، بالإضافة إلى 4 مؤسسات تقدم تطعيمًا اختياريًا للعاملين بها.

وبلغ عدد الأفراد الذين أجريت الدراسة عليهم في تلك المؤسسات الصحية، أكثر من 4000 عامل في مجال الرعاية الصحية.

وقال الدكتورة تريش بيرل، قائد فريق البحث "تشير الدراسات أن ارتفاع معدلات التطعيم بين العاملين في مجال الرعاية الصحية يقلل من وفيات المرضى والرعاية الصحية المرتبطة بالانفلونزا في بعض الأماكن".

وأضافت "يمكن أن يشكل تغيب العاملين تهديدًا خطيرًا لمدى قدرة المستشفى على التحكم في زيادة عدد المرضى خلال تفشي الانفلونزا، وتوضح دراستنا أن سياسات التطعيم الإجبارية تساعد في الحفاظ على مستويات أفضل من العاملين لمواجهة تلك الزيادة".

ومع وجود سلالات كثيرة ومختلفة من فيروسات الانفلونزا التي تصيب كلا من البشر، يمكن الوقاية المسبقة من فيروس الانفلونزا الموسمية من خلال الحصول على لقاحات تقوية المناعة، التي تقى من الإصابة السلالات المحتملة للفيروس.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الانفلونزا الموسمية تتسبب في 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة كل عام حول العالم، وما يتجاوز نصف مليون حالة وفاة، علاوة على الآثار الاقتصادية الضخمة.

وتختلف سياسات التطعيم من بلد لآخر، لكن غالبا ما يوصى بتطعيم من هم أكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا مثل الحوامل وكبار السن، ويؤخذ التطعيم في العادة قبل بدء موسم الشتاء.

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