صيني قام بتربية كلب.. وبعد مرور الوقت تحول لدب (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل لديك رغبة في تربية كلب لتكسر الملل؟ هذه فكرة رائعة لكن إحذر من أن يخدعك مظهر الكلاب الصغيرة؟ فهذا ما حصل مع قروي صيني الذي قام بتربية حيوان عثر عليه في إحدى الغابات القريبة من قريته على أساس أنه كلب، لكنه فطن بعد مرور الوقت أنه دب مهدد بالانقراض..





بدأت قصة يانج مع الدب منذ العام 2015، إذ بدأ بالاعتناء بهذا الدب الصغير ظنا منه أنه جرو كلب، ثم ظهرت علامات غريبة على صدره وبدأ جسمه بالتحول مع مرور الوقت، فاكتشف أنه دب، ورغم ظهور هويته الجديدة فقد استمر المزارع بالاعتناء به ووضعه داخل قفص خوفا من مهاجمته لأبناء القرية.





وفور انتشار صور الدب في مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، حاولت الشرطة الكشف عن تفاصيل القصة،فحضرت إلى منزل الشاب، ثم كشف على الدب، في المقابل لم ينل الشاب أي عقوبة كونه أظهر تعاونا مع رجال الشرطة المعنية بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وفق صحيفة "دايلي ميل" البريطانية..

الجدير بالذكر أنه يجري حاليا رعاية الدب من قبل مركز لتربية الحيوانات البرية في مقاطعة "يولونغ" بمدينة ليجيانغ، ويبلغ طوله حاليا 167 سنتيمتر، ووزنه 40 كيلوغراما..

الصور من موقع صحيفة الدايلي ميل

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