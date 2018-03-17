أب يتلقى رسالة بالخطأ تغير حياته

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

ماذا تفعل إذا وصلتك رسالة بالخطأ من رقم خاطئ؟ بالتأكيد، يمكنك تجاهلها والاستمرار في حياتك. أو أفضل من ذلك، أن تشرح للمرسل بأدب الخطأ الحاصل. إلا أن بعض الناس يختارون طرق أفضل للرد على مثل هذه الرسائل .

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فلقد إختار توني وود و هو أب لست أطفال، بعد تلقيه لرسالة من فتاة تدعى (سيد) تطلب نصيحة صديقة لها بخصوص فستانها، أن يرد على رسالتها بطريقة طريفة. إذ قرر أن يرسل صورة لأبنائه الخمسة و هم يشيرون بإبهامهم على موافقتهم على الفستان.

حيث أظاف الأب رسالة شرح فيها بأنه لم يتمكن من إستشارة زوجته بسبب تواجدها مع إبنهم السادس في المستشفى، و إكتفى بصورة لأبنائه الخمسة الذين شجعوا فكرة إقتناءها للفستان.

لم يكن الأب يعلم أن مثل هذا العمل اللطيف العشوائي من شأنه التأثير على حياة أسرته. فلقد نشرت الفتاة الصورة الطريفة للأطفال و أرفقتها بتعليق عن غياب الولد السادس كما طالبت متابعيها على صفحتها بالفيسبوك بجمع المال الكافي لعلاج الطفل الغائب والذي كان في المستشفى يخضع لعلاج كيماوي بسبب سرطان الدم.

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تفاجأ الأب من ردة فعل متابعي الفتاة، إذ تم تجميع ما يقارب 33 ألف دولار أسترالي لعلاج الطفل من1200 متبرع عبر العالم.