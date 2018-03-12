صورة محيرة تتحدى قوانين الجاذبية.. لن تتخيل ظروف إلتقاطها!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

كلنا يرغب بالتقاط صور مميزة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي او للاحتفاظ بها كذكرى.

لكن هل يمكنك التقاط صور وانت تتحدى قانون الجاذبية؟ في غالب الأحيان لا يمكنك فعل ذلك.

حتى لو فشلت في هذا التحدي، فهؤلاء الطلاب في جامعة سويسرية تمكنوا من ذلك، والتقطوا صورة فريدة من نوعها، هذه الصورة العرضية تحدت قانون الجاذبية الأرضية بتفوق في منطقة شديدة الانحدار في جبال الألب..



في التفاصيل،التقط 14 طالبا من جامعة العلوم التطبيقية والآداب الصورة بعد رحلة تسلق صعبة لجبل شديد الانحدار ارتفاعه 2400 متر، وبدا الطلاب في الصورة ثابتين في الزاوية الـ90، من دون أن يسقطوا بفعل الجاذبية الأرضية التي تسحب الأشياء إليها، وفق صحيفة "دايلي ميل" البريطانية..





ومن الظاهر أن الطلاب حاولوا الاستعانة بالحبال لتثبيت أنفسهم من أجل هذه الصورة، ومع ذلك.. الأمر يظل شديد الغرابة نظرا لطبيعة الموقع شديد الانحدار..

الصور من موقع صحيفة الدايلي ميل

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