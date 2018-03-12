أطفال بذكاء إجتماعي خارق.. يجدون الحلول بأبسط الموارد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



هل رأيت طفلا منهمكا في اللعب بهدوء داخل بيته، مستخدما ألعابه لتنفيذ فكرة ما، هذا ليس عبثا فهو يحاول تكييف محيطه بما يتوفر لديه من موارد ليصل إلى هدفه، وربما قد يذهلنا في بعض الأحيان.. بأفكار شقية ومضحكة في نفس الوقت.. إليك هذه الصور التي تلخص ذكاء الأطفال وحيلهم البسيطة..

صور:



1_ طفل يدرك جيدا أنه لا يوجد شيئ في العالم من دون مقابل





2_ احتال هذا الطفل على القانون المعمول به في البيت عبر وضع الطعام على باب المطبخ، ووضع "الأيباد" فوق سجادة غرفة المعيشة، أليست فكرة محتالة؟

3- بالنسبة لهذا الطفل فليس هناك مجال للخسارة، فبإمكانه أن يفوز حتى لو كان الواقع عكس المتوقع..

4 - هذا الطفل احترف مبكرا فن التخويف الصامت في حالة عدم حصوله على مراده..

5- لا مجال للعب على حبل واحد.. فكل الحبال مهيأة لهذا الطفل



6 - هذا الطفل يكيف الظروف المحيطة به لصالحه







7- هناك دائما مجال للاختراع أفضل الطرق للحصول على راحة العين والعنق.. بالنسبة لهذا الطفل





8- لكل واحد طموحاته وإن كانت صغيرة









9- لا يحبذ هذا الطفل فكرة التواجد مع شخص في جزيرة منعزلة.. لكنه مع ذلك لا يمانع اذا أجبرته الظروف

10- هذا الطفل يدرك جيدا أن عليه الظهور، في نفس الوقت يعلم أنه لا يجب عليه التظاهر بأن ما يأكله قد راقه..

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