لصنع "كيك" أحلامك.. إليك هذا البرنامج الفريد

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

هل حاولت يوما صنع كيك شهي تخيلته أو رأيته على صفحات إحدى مجلات الطبخ، تحدوك رغبة كبيرة في الحصول على نفس النتيجة المغرية.. هذه المهمة تحتاج لكثير من المراحل والاحترافية على كل حال، يجب الحصول أولا على عجين طيع يقبل التزيين الختامي، الذي يتطلب بدوره الكثير من الكياسة..

لا تكترث فقط انطلق.. ما دمت تمتلك الرغبة العارمة لصنع "الكيك" الذي تحلم به، لكن تأكد أولا من الخطوات المثالية لأنها كفيلة بإنجاح الفكرة، لكن وإن فشلت في الوصول إلى نفس النتيجة فهذا لن يحد من عزيمتك.. فهناك برنامج عرض حصريا على شبكة "نيتفليكس" قائم بذاته يرحب بإنجازك..

أنت لست الوحيد الذي يمتلك تصور "كيك الأحلام"، ولا يستطيع الوصول إلى نتائج مرضية، فهؤلاء الأشخاص قدموا للمشاركة ففشلوا.. لكنهم رغم ذلك قدموا إنجازات صغيرة أثارت موجة من الضحك لأنها بعيدة كل البعد عن "الكيك" المثالي..





هؤلاء الأشخاص توقعوا حصول نتائج مماثلة، لكن البرنامج سلط الضوء على الشكل المدمر الذي صنعوه من الكيك المثالي، وبالتالي حصلوا على نتائج مغايرة تماما للواقع.. ليصبحوا نجوما لهذا البرنامج الفريد من نوعه..

(الصور من موقع buzzfeed)

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