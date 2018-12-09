7 فوائد يحظى بها الشخص الجذاب.. إليكَ تفاصيلها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

- للجاذبية فوائد عديدة على الأشخاص.

- وفقاً للدراسات، فإنّ جاذبية الأشخاص تؤثر بشكلٍ إيجابي على مسألة توليهم الوظائف.

- يرى الناس أن الشخص الجذاب يتمتع بصحة جيدة ويعيش حياة سعيدة.

إليكم التفاصيل:

أن تكون شخصيةً جذابة في مجتمعك، فهذا الأمرُ ليس سهلاً. فنظرة الناس إليك ستكون مختلفة تماماً، وستكون محطّ أنظارهم دائماً. ولا يخفى على أحد أنّ الجاذبية أساسها الجمال الخارجي الملفت، الامر الذي يعزّز من ظروف الشخص ويفتح أمامه أبواباً كثيرة.

وفي السياق، نشر موقع "thisinsider" مجموعة من الفوائد التي يحققها الشخص في حال كان جذاباً جميلاً في مجتمعه، وانعكاس ذلك على عمله ووظيفته:

المدير التنفيذي الجذاب قد يزيد من أرباح الشركة

كشفت دراسة أجرتها جامعة "ويسكونسن" أنّ "شركات ستاندرد آند بورز" كان تحقق أرباحاً عالية بسبب المدراء التنفيذيين اللافتين فيها، نظراً للجاذبية التي يتمتعون بها، مقارنة مع الشركات الأخرى.

ووجد الباحثون أنّ "الشركات التي تُبرز مديراً تنفيذياً جذاباً عبر شاشات التلفزة، حققت ارتفاعاً في أسهمها".

الجاذبية قد تؤثر على التوظيف

كشفت إحدى الدراسات أنّ "لجاذبية الشخص تأثيرٌ على مسار توظيفه. فالذكور والإناث الذين يتمتعون بجاذبية لديهم حظوظ أكبر في التوظيف، من أولئك الذين لا يتمتعون بجاذبية، علماً أنهم يكونون بنفس المستوى ولديهم السيرة الذاتية نفسها".

الجاذبية قد تكون سبباً في نجاحك "سياسياً"

إذ كنت مرشحاً لمنصب سياسي معيّن وتتمتع بجاذبية، فإنّ ذلك سيساهم في تعزيز فرص نجاحهم. هذا ما كشفته دراسة فنلندية، حيثُ وجدت أنّ المرشحين السياسيين من الذكور والإناث الذين يتمتعون بجاذبية، لديهم القدرة على استمالة الجمهور إليهم أكثر من المرشحين العاديين. هذا الأمر ينعكسُ في الإنتخابات، حيثُ تلعب الجاذبية دوراً كبيراً في منح المرشح الجذاب أصواتاً أعلى من غيره.

الجاذبية والأمراض

بنظر الكثيرين، فإنّ الشخص الجذاب قلّما يُصاب بأمراضٍ تهدّد صحته. إلاّ أن الدراسات العلمية لم تظهر أي دليل يؤكد هذا الإعتقاد. عملياً، قد تُظهر معالم الوجه المتناسقة الشخص الجذاب على أنه يتمتع بصحة أكثر من الآخرين، ويعيش حياة سعيدة. وفي هذا الصدد، أجرى باحثون من جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، دراسة قاموا خلالها بالتلاعب بصور وجوه الناس، وأظهروا مستويات مختلفة من التماثل وعدم التماثل بين معالم الوجه. وتوصلت الدراسة إلى أنّ "الأشخاص الذين يتمتعون بتناسقٍ في وجههم هم أكثر جاذبية، في حين أنّ الآخرين الذين لم يبدُ على وجوههم أي تناسق، لم يكونوا في مصاف الجذابين.

الأطفال يختارون الشخص الجذاب

أجرى باحثون اختباراً، قاموا خلاله بعرض صورٍ لرجال ونساءٍ بالغين أمام 60 طفلاً. ووجد الباحثون أنّ "الأطفال ركزوا أكثر في الوجوه الجذابة للبالغين أكثر من الوجوه الأخرى".

الشخص الجذاب يتمتع بثقة عالية

لفتت الدراسات إلى أنّ الشخص الجذاب يكون واثقاً بنفسه أكثر من غيره، إذ أن العوامل المحيطة به تكون لصالحه، ونظرة الناس إليه تكون إيجابية. هذا الأمر يعزّز من هذه الثقة.

الجاذبية: الخيار الأول في الحياة العاطفية

عادةً ما يكون الشكل الخارجي العامل الأول في تحقيق العلاقات العاطفية بين الأفراد. فالرجل يفضل المرأة الجميلة والجذابية، وكذلك المرأة التي تختار الرجل الجذاب والملفت والجميل. فوفقاً لدراسة أجرتها جامعة تشابمان، فإنّ الجاذبية هي أبرز الميزات والخيار الاول التي يبحث عنه الرجال والنساء على حدّ سواء، في شريكهم المستقبلي.

مصدر الصورة: Cosmopolitan

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