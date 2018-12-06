متى يتوقف الأزواج عن الخلاف على أبسط الأمور؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت دراسة حديثة بأن معدل الخلافات والمشاجرات بين الزوجين سيقل, عندما يفهم كلٌّ منهما مزايا وعيوب الطرف الآخر.

وأشارت الدراسة إلى أن الخلافات والمشاعر السلبية بين الأزواج , يكون لها دور فعال في خلق حالة من عدم الراحة , والرغبة الملحة في الهروب من الحياة الزوجية.

وركزت الدراسة على مدى تأثير قوة الروابط الأسرية بين الزوج والزوجة على الخلافات التي تحدث بينهما، انطلاقاً من مدى تطبع كل منهما على طباع الآخر خلال حياتهما الزوجية.

وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن وجود الحس الفكاهي في العلاقة بين الزوجين يساعد على اقلاعهما عن الخلافات التي تنشئ لأبسط الأسباب؛ لأن الفكاهة تدفعهما إلى التغاضي عن روح التحدي .

وأكد الباحثون أن المشاعر الإيجابية يكون لها تأثير جيد على الصحة العامة للأشخاص، بما يؤثر على متوسط العمر لديهم.

وتبين من الدراسة أن الأزواج الذين عاشوا مع بعضهم البعض لأكثر من عقدين تقل لديهم المشاعر السلبية والخلافات والسلوك العدواني في التعامل مقارنة بالأزواج الشباب حديثي الزواج.

ويعتمد ذلك على شعور الأزواج بالرضا والعواطف الإيجابية التي تنشأ لدى الزوجين بمرور الوقت بما يجعلهم يتعاملون بشكل أفضل مع بعضهم البعض؛ حيث تعتبر "العشرة" هي كلمة السر في تقليل معدل الخلافات بين الأزواج.

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