حالته حيرت الأطباء.. شابٌ يبكي الدم والسبب غير معروف (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني شابٌ هندي يبلغ من العمر 22 عاماً، من مشكلةٍ صعبة جداً، إذ أنه "يبكي الدم".

الأمر هذا دفع الشاب للخضوع لفحوصات مخبرية في المستشفى بعد أنّ تكرر الأمر معه للمرة الثانية. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور روبرت جيمس من معهد أندامان وجزر نيكوبار للعلوم الطبية في الهند، أن "الرجل أجرى فحوصات الدم واختبارات وظائف الكبد في المعهد نفسه، لكنها كانت طبيعية".

كذلك، فإنّ التحاليل والاختبارات الطبية لَمْ تكشف عن السبب وراء ما يحدث للشاب، كما أنّ تقرير المستشفى أوضح أنه لا توجد أي علامة تخصّ وجود نزيف أو تخثر دمٍ لديه، أو أي مرض وراثي قد يسبب له في هذا البكاء، في حين أنّ العينين تعملان بطريقةٍ طبيعية".

ويعرف بكاء الدم طبياً باسم "الهايمولاكريا"، أو "الدمع الدموي" وتتعدّد أسباب الإصابة به. ولا تعدّ حالة هذا الشاب هي الأولى والوحيدة، إذ ظهرت قبل سنوات، فتاة تدعى رشيدة خاتون كانت تعاني من المشكلة نفسها.

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