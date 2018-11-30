له 3 عيون وفم ممدود.. حمَلٌ غريب يثير ضجة في الهند (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أثار حَمَلٌ مولود في الهند ضجة كبيرة بسبب شكله الغريب وغير المألوف. فقد وُلِد الحمل في منطقة كارناتاكا الهندية، بوجهين و3 عيون وفم ممدود ولسانين، الأمر الذي ترك دهشة في صفوف القرويين.

هذا الحدث أدى إلى تحوّل منزل مالك هذا الحيوان النادر إلى مزار يقصده الكثيرون من القرويين من أماكن بعيدة لرؤية الحيوان النادر.

ويُعتقد أن التشوه النادر لدى الحمل قد يشير إلى عدم بقائه على الحياة لمدة طويلة. إلاّ أنّ صاحبه تغمره سعادة كبيرة لأنّ الحمل الذي كان يتغذى على الحليب بدأ في مضغ الأعشاب، مؤكداً أنه "يزداد قوة".

للمزيد:

الساحرة الطيبة تعود إلى السينما في "عودة ماري بوبينز"