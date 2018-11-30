الساحرة الطيبة تعود إلى السينما في "عودة ماري بوبينز"

أخبار الآن| لوس انجلس- الولايات المتحدة الأمريكية(رويترز)

بعد اكثر من ربع قرن، تعود شخصيّة ديزني الشّهيرة ماري بوبينز الى الظهور في فيلم موسيقي جديد يحمل عنوان عودة ماري بوبينز. العرض الاول من الفيلم كان يوم امس الخميس في هوليود وقد حضره ابطال الفيلم، وعلى رأسهم النجمة البريطانية ايميلي بلانت.

الفيلم مقرر عرضه بدور العرض السينمائية ديسمبر المقبل. الفيلم أقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للروائية الإنكليزية، أسترالية المولد، “باميلا ليندون ترافرز”، وصنف ضمن أحد أهم الأعمال الكلاسيكية في تاريخ هوليوود ينتظر كثيرون من متابعي أفلام “ديزني” الفيلم الجديد، الذي ترجع أصوله إلى عام 1964، إذ سوف تطرح الشركة المنتجة فيلمًا موسيقيًا جديدًا بعنوان (عودة ماري بوبينز)، والذي سوف يكون تكملة لفيلم (ماري بوبينز)؛ الذي أُنتج عام 1964 بعنوان (ماري بوبينز)، وأقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للروائية الإنكليزية، أسترالية المولد، “باميلا ليندون ترافرز”، وصنف ضمن أحد أهم الأعمال الكلاسيكية في تاريخ هوليوود.

واكتسبت “ترافرز”، شهرة واسعة بعد نشر روايتها الأولى، الموجهة للأطفال، (ماري بوبينز)، ومع ذلك بقيت “مغامرات بوبينز” الأخرى، التي ذكرتها في 7 كتب، تلت الكتاب الأول، طي النسيان، ولم تجسد أي من أعمالها الأخرى على الشاشة، وعلى الجانب الآخر تناولت عدة أفلام موضوعات تتعلق بالكاتبة أو بأحد أفراد عائلة، “بانكسون”، التي تدور حولها الرواية الكلاسيكية.

وتدور أحداث الفيلم خلال عهد الكساد في لندن، حيث شب كل من جاين ومايكل بانكس بصحبة أولاد مايكل الثلاثة في محيط أسرتهم الصغيرة، تزورهم ماري بوبينز الغامضة لتتبع خسارتهم الشخصية من خلال قدراتها الفريدة ومهاراتها الاستثنائية، وتتمكن ماري بمساعدة صديقها جاك من أن تساعد هذه العائلة في إعادة اكتشاف الفرحة، والمرح المفقودين في حياتهم.

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم إيميلي بلانت، ولين مانويل ميراندا، وبن وشو، وديك فان دايك، وجولي والترز، وإيملي مورتيمز، وأنجيلا لانسبيري، وكولين فيرث، وميريل ستريب، وديفيد وارنر، وبيكسي دافيس، وجيريمي سويفت، وغيرهم. كما تعد النجمة البريطانية من أجمل حسناوات هوليوود، ومكنها جمالها من اقتحام أبواب النجومية من أوسع أبوابها، كما أثبتت نفسها كممثلة جديرة لا تقف اللكنة عائقا بوجهها، وتقديمها العديد من الأفلام الكبيرة، إضافة إلى نجاحها في عالم الموضة.

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مصدر الصورة: Getty Images Europe - Getty