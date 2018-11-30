زياد الرحباني يستعد لحفلة اليوم بالقاهرة

أخبار الآن| القاهرة- مصر (أ ف ب)

استعدادا لإحياء حفله موسيقي الضخم اليوم الجمعة على مسرح مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، يجري الفنان اللبناني العالمي زياد الرحباني البروفة الاخيرة. وهذا الحفل يمثّل عودة الرّحباني لجمهوره بعد غياب استمر 5 سنوات عن إحياء الحفلات في مصر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى التاسعة والنصف مساءً ، ويستمر لمدة ساعتين، ويقدم خلاله "الرحباني" مجموعة من أعماله التي لها طابع خاص في قلوب جمهوره، خاصة أنه أعد برنامجا حافلا بالأعمال الغنائية والموسيقية، مع فرقته الخاصة التي تضم أكثر 50 ً عازفا وكورال.

يذكر أن زياد الرحباني، يضع حاليًا اللمسات النهائية على أغنيتين جديدتين لوالدته النجمة فيروز، لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة. ومن المقرر أن يقدم زياد خلال الحفل، برنامجًا حافلًا بالأعمال الغنائية والموسيقية التي تألق بها طوال مشواره الفني الذي اطلق في مطلع السبعينيات وحتى الآن.

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