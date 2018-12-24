رسالة نصية تكشف جريمة مروعة وتضع الجاني خلف القضبان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في قصص الجريمة، نرى المحقق يهتم بتفاصيل ثانوية لا نعيرها اهتماما أو تخطر ببالنا البتة، لتنهي قصاصة ورق ملف القضية وتكشف الفاعل غير المتوقع.. هذا ليس في القصص فحسب.

فقد كشفت رسالة نصية عن جريمة قتل حدثت من قِبل مديرة مطعم ما في ولاية "نيوجيرسي"، حيث قامت المديرة بقتل موظفة عندها، والسبب هو أنها طلبت منها إجازة لحضور جنازة أحد الأصدقاء.

وأوضحت هذه الرسائل النصية التي أرسلتها الموظفة إلى مديرة مطعم "Cafe 72" أنها كانت تحاول أن تستأذن من العمل لحضور جنازة صديقها المدعو "مايكل سوت" البالغ من العمر 20 عامًا، والطالب في كلية "نيوجيرسي"، والذي توفي هذا الشهر إثر حادث سيارة.

وكان رد المديرة "كاتي" على هذه الرسائل النصية كالتالي: "سأسمح لك بالرحيل نهائيا"، وأوضحت المديرة بعد ذلك أنها قد سئمت من الموظفين الذين لا يأخذون عملهم على محمل الجد.

وبعد أن تصدرت هذه الرسائل النصية جميع الأخبار وأثارت الانتقادات، نشر مطعم "Cafe 72" اعتذارًا طويلًا على صفحته على موقع فيسبوك، حيث زعم أنه قد تبرع بمبلغ قيمته 1000 دولار إلى حملة جمع التبرعات لـ"سوت".

وخلال هذا المنشور، زعم مالك المطعم أن الموظفة لم تُقتل في الواقع، وأن المحادثة قد عُرضت خارج السياق من قبل صديقة ما لهذه الموظفة، وأضاف المنشور: "لم تكن هذه المحادثة الخاصة مرتبطة بأي شيء متعلق بجنازة "مايكل سوت".

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