عشر معلومات مدهشه عن الدماغ البشري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يسعى العلماء الى اكتشاف اسرار الدماغ البشرية منذ عدة قرون ومؤخراً توصلوا الى 10 معلومات مدهشة حول الدماغ، ووصفوه بالجزء الأكثر تعقيداً في جسم الإنسان.

-أشارت الأبحاث الى عدم نضوج الأدمغة البشرية تماماً حتى بلوغ سن الـ25 والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 يعالجون معلوماتهم مع جزء من الدماغ يدعى اللوزة الدماغية وهو مرتبط بالعواطف.

-يعتقد العلماء أن عقول البشر تصبح أصغرحجماً مع مرور الوقت وذلك لتتناسب مع اجسامنا وأنظمتنا العصبية التي ستصبح أصغر أيضاً مع مرور الزمن.

-يحتوي الدماغ على 2% من اجمالي مياه الجسم أي أن 75% من مكونات الدماغ من الماء وبالمقابل ينتج عن تعرض الدماغ للجفاف ضعف الانتباه والذاكرة.

-أظهرت الدراسات ان الدماغ لا يشعر بالألم بنفس الطريقة التي يتألم بها أعضاء الجسم الأخرى وغالباً لا يخدر الجراحين الدماغ اثناء العمليات.

-اكتشف العلماء أن الدماغ قادر على تخريب النظام الغذائي فعندما يكون الإنسان في حمية ولا يحصل الدماغ على الغذاء يعمل على ارسال تنبيهات الجوع للإنسان.

-وجد العلماء في جامعة لندن ان الجزء المسؤول في الدماغ عن الذاكرة أكبر بكثير عند سائقي الأجرة من الأشخاص العاديين وذلك لان دماغ سائق الأجرة يحتوي على حصين أكبر بكثير باقي الأشخاص، ويقول العلماء ان السبب في ذلك هو الشوارع المعقدة.

-يحتوي الدماغ البشري على الفص القذالي وهو الجزء الذي ينظم عملية الرؤية وهو في الواقع بعيد عن العين ويوجد في الجزء الخلفي من الرأس.

-مؤخراً كشفت دراسة عن علم الأعصاب البشري ان الأدمغة البشرية تعمل بالكامل وليس فقط 10% منها وذلك في معظم الوقت حتى أثناء النوم.

-اكتشف باحثون أن موجات الدماغ تتأثر بوجود الموسيقى ويصدر الموجات مع الإيقاع الموسيقي.

-وفقا لدراسة أجرتها جامعة مونتريال أكدت ان يمكن لبعض المكفوفين الرؤية من أذانهم اذ قد "يرون" الأصوات في نفس الجزء من الدماغ الذي يستخدمه الأشخاص المبصرين لمعالجة المعلومات البصرية.

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