10 أفلام هي الأفضل للعام 2018.. تعرف إليها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف موقع "آي إم دي بي" المتخصص في بيانات الأفلام، عن قائمته لأفضل الأفلام التي تمّ عرضها خلال العام 2018. ويعتمد الموقع في اختيار قائمته على شعبية الأفلام، مستنداً إلى عدد مشاهدات كل فيلم على الصفحة التي يبلغ زوارها 250 مليون زائر شهرياً.

وإليكم هذه القائمة:

1- فيلم Avengers: Infinity War

2- فيلم Black Panther

3- فيلم Deadpool 2

4- فيلم Jurassic World: Fallen Kingdom

5- فيلم The Meg

6- فيلم Venom

7- فيلم Mission: Impossible — Fallout

8- فيلم Ready Player One

9- فيلم Incredibles 2

10- فيلم Bohemian Rhapsody.

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