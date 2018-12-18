أول خدمة استنساخ تجارية في الصين تستنسخ كلبا مشهورا

أخبار الآن | بكين - الصين (رويترز)



أصبح بالإمكان لأصحاب الحيوانات الأليفة في الصين استنساخ حيواناتهم مقابل 55065 دولارا.

وقد تم بنجاح استنساخ كلب اسمه جويس , قام ببطولة عشرات الأفلام والبرامج التلفزيونية الصينية.

ومع تقدمه في السن وصعود نجمه في عالم الشهرة يتمنى صاحبه المقيم في بكين أن يعيش كلبه طويلا.. ربما إلى الأبد.

والكلب الهجين جويس الذي تبناه صاحبه من الشارع بلغ من العمر تسع سنوات ولم يعد قادرا على الانجاب بعد إخصائه في سن مبكرة. لكن صاحبه مدرب الحيوانات خه جون يريد استمرار شهرة كلبه عن طريق استنساخه.

وقال خه ”جويس نفسه تنطبق عليه حقوق الملكية الفكرية وهو مؤثر اجتماعيا“.

ومن أجل تحقيق ذلك ذهب خه إلى سينوجين أول شركة للتكنولوجيا الحيوية في الصين لاستنساخه.

وتصدرت أخبار الشركة عناوين الصحف بعد أن نجحت في استنساخ كلب صيد في مايو أيار من العام الماضي.

وبعد شهر أطلقت خدمة الاستنساخ التجارية.

وقال مي جي دونغ الرئيس التنفيذي لشركة سينوجين إن خط استنساخ الحيوانات الأليفة في شركته ما زال في مرحلة مبكرة.

وقال مي ”اكتشفنا أن أعدادا متزايدة من أصحاب الحيوانات الأليفة يريدون أن ترافقهم حيواناتهم لفترات أطول“.

وتتطور التكنولوجيا الحيوية في الصين بسرعة كبيرة بالمقارنة بمشروعات مماثلة في الغرب إذ تواجه عوائق تنظيمية أقل نسبيا.

وفي حالة جويس تمكنت سينوجين من عزل الحمض النووي للكلب وتلقيح بويضة.

وولد جويس الصغير في منتصف شهر سبتمبر أيلول وبقي مع أمه البديلة في معمل الشركة لمدة شهر. وأعطت الشركة الجرو بعد ذلك لخه في حفل صغير حضره جويس الكبير.

وقال خه الذي لم يلحق جروه الصغير بعد بعالم الفن ”نعتقد أنه سيكون أفضل من والده“.

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