هل يغلبك النعاس دوماً وتفوتك السهرة؟ اليك 7 حيل ستنشطك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

هل أنت من الأشخاص الذين تفوتهم السهرة دائماً لأن النعاس يلغبك كل ليلة ؟ نحن لدينا الحل لك ..

يُمكن تعريف النّعاس بأنّه الشّعور بحاجةٍ مُلّحة إلى النوم تترافق مع عدم القدرة على إنجاز ما تبقى من الأنشطة اليوميّة؛ حيث يُرافق هذا الشّعور غالباً تعب عام في الجسم والعيون وحالة من التثاؤب خصوصاً في الساعات المتأخرة من الليل أو المساء، ممّا يمنع الفرد من السّهر.

نستعرض في ما يلي بعض الحيل الفعّالة التي يُمكن أن تُساعد في التغلّب على النّعاس:

الراحة بين كلّ مجهود عضلي

أخذ قسط من الراحة بين كل مجهود عضلي، حيث إنّ الاستمرار في القيام بالأعمال التي تتطلب جهداً عضلياً كبيراً من دون راحة يُلحق بالجسم متاعب عدّة، تؤدّي إلى زيادة شعوره بالحاجة للنوم والراحة.

ممارسة الرياضة بانتظام

يُنصح بممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم ولمدّة لا تقلّ عن ساعة يومياً مع التركيز على رياضة المشي خصوصاً في الهواء الطلق؛ فهذا من شأنه أن يعمل على تنشيط الدورة الدموية لدى الشخص، ويزيد ذلك من نسبة الأوكسيجين في الدم.

شرب كمّياتٍ كبيرة من الماء

للتغلّب على النّعاس، لا بدّ من شرب كمّياتٍ وافرةٍ من المياه بمعدّل لا يقل عن لترين يومياً على الأقل للشخص البالغ، ويجب أن يتم شربها على فترات لإعطاء الجسم الرطوبة الكافية وإيصال العناصر الغذائية لكل خلايا الجسم مع التقليل من احتمالية تعرضه للجفاف الذي يعتبر أساساً للشعور بالتعب والإرهاق.

التعرّض للهواء الطلق

من المهمّ التعرّض للهواء الطلق لمدة لا تقل عن ربع ساعة خصوصاً عند الشعور بالنعاس، حيث يضمن ذلك الزيادة المطلوبة من نسبة دخول الأوكسيجين إلى الجسم وتجديد طاقة الإنسان.

تناول الكافيين

عند الشعور بالنعاس، يُمكن تناول المنبهات على رأسها القهوة أو الشاي التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين وتخلّص الشخص من الشعور بالنعاس.

التركيز على الأطعمة الغنية بالحديد

لتفادي الشعور المتكرّر بالنعاس، يجب التركيز على الأطعمة الغنية بعنصر الحديد، حيث أن نقص هذه المادة في الجسم يُعتبر سبباً رئيساً للشعور بالتعب والنعاس.

تناول الأطعمة والعصائر الغنيّة بفيتامين C

يُنصح بتناول الأطعمة والعصائر الغنية بفيتامين C المنشط والذي بدوره يقضي على الشعور بالنعاس، وهذا الفيتامين موجود بكثرة في الحمضيات بأنواعها المختلفة خصوصاً البرتقال الذي يعتبر منشطاً طبيعياً ومصدراً للطاقة اللازمة للجسم.

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