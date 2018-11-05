7 طرق سهلة تكسبك احترام زملائك في العمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد يكون من الصعب تحقيق ما تريد في العمل عندما لا تحظى باحترام الآخرين. وقد يكون التقدير في العمل مرتبطا بالسن وحجم الخبرات والموقع الوظيفي.

لا تدع ظروفًا كهذه تمنعك من التصرف كشخص مؤثر على نطاق واسع. فبيئة العمل قد تفرض عليك أمورا تحد من إمكانياتك مثل استحالة أخذ القرار، والإنصياع للأوامر، لكنها لا تتحكم بالطبع بسلوكك الشخصي وبالطريقة التي تريد أن يراك الناس بها.

لديك فرصة التصرف كقائد، بغض النظر عن ظروفك. عندما تتصرف كقائد ، فإنك تكسب الاحترام الذي تحتاجه لدفع حياتك المهنية. فيما يلي سبع طرق للحصول على الاحترام الكامل من قبل رؤسائك وزملائك في العمل وفقا لموقع "forbes":

1. الاستماع.

الإصغاء واحدة من سمات القادة. يوحي بالإهتمام ويمنحك فرصة لفهم المحيط والأفراد جيدا. يقول المؤلف ستيفن كوفي: "معظم الناس لا يستمعون بقصد الفهم، ولكن بقصد الرد ". فعندما يشعر الناس بأنك منحتهم فرصة الإستماع وبينت فهمك فإنهم لا شك سيحترمونك.

2. طرح الأسئلة.

القادة يطرحون أسئلة لجمع المعلومات. إنها علامة على الاهتمام وليس الغباء. اطرح أسئلة حول المشاريع التي يعمل عليها الأشخاص المحيطون بك وكيفية سير يومهم. عندما تبدي اهتمامًا بالآخرين، فإنك ستنال احترامهم.

3. استخدم لغة العيون.

عندما تتحدث أو تستمع، انظر إلى الشخص الآخر. لا تنظر إلى هاتفك أو تدع عينيك تتجول في المحيط. حدق في عيني من تخاطب حتى يعرف مدى اهتمامك. اجعل الشخص يشعر بأنه قيم بالنسبة لك، وسيحترمك.

4. تحدث مع زملائك على انفراد.

من الجيد أن تنفرد في حديث ما وإن كان لدقائق قليلة مع زملاء العمل، لتستمع منهم شكواهم وتطلعاتهم والافكار التي تجول في عقولهم، هذا الأمر يمحنك قدرة على الإحاطة بما يحدث حولك ويكسبك ثقة من هم حولك.

5. عامل زملاءك باحترام بصرف النظر عن مراتبهم الوظيفية.

الجميع يستحق الاحترام، بصرف النظر عن المواقع الوظيفية التي يشغلونها، فالقائد يسوس الجميع، وليس مجرد زمرة منتقاة من الناس، إذا كنت تريد أن تحترم، فإنه عليك أن تبادل الآخرين الاحترام أيضا.

6. دع يديك تقوم بدورها.

اللمس هو طريقة للتودد وتطوير اتصال أعمق مع الآخرين، هنا يمكنك أن تربت مثلا على كتف زميلك إن وجدت مناسبة لذلك أو أن تصافحه بحرارة ولكن دون تكلف مقصود وواضح.

7. ابتسم.

لكسب الاحترام، لا يجب عليك أن تكون جادًا طوال الوقت، التفاعل الودود ليس علامة على الضعف. يمكن لابتسامة لطيفة أن تجعل الناس يشعرون بالراحة ويساعدون على تطوير علاقة أعمق مع معك، وهذا ما يستثمره القادة الحقيقيون بالفعل.

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