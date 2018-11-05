"القبح المتخيل" ظاهرة تؤثر على المراهقين

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (فدوى السباعي)

اضطراب تشوه الجسم هو اضطراب عقلي وهمي، حيث ينشغل الشخص بالتفكير بعيب جسدي من صنع خياله لا يستطيع الآخرون رؤيته. ونتيجة لذلك، يرى الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب أنفسهم "قبيحين" وغالباً ما يتجنبون المواقف الاجتماعية أو يتجهون إلى الجراحة التجميلية لمحاولة تحسين مظهرهم.

يشعر الكثير من الناس بالتعاسة بسبب عدم تقبلهم لمظهرهم الخارجي في مرحلة ما من حياتهم. وبذلك، يصبحون مهووسين بالطريقة التي ينظرون بها لأنفسهم ويقلقون بشكل مفرط من العيوب الصغيرة، أو المتخيلة في مظهرهم، مما يؤدي إلى مرض غير مألوف إسمه اضطراب تشوه الجسم .Body Dysmorphia

ويؤثر اضطراب تشوه الجسم Body Dysmorphic Disorder على شخص واحد من كل 50 شخصًا، ويمثل انشغالًا مقلقًا بالعيوب المتصورة. وعادة ما تتطور الحالة في مرحلة المراهقة، وهي فترة يكون فيها الناس أكثر حساسية بوجه عام بشأن مظهرهم، ويمكن أن تؤثر على كل من الرجال والنساء، مما يجعل المصابين يعانون من وعي ذاتي مفرط.

إيمان بوغفه، المستشارة في مركز "بريوريتي ويلبينغ" في دبي، و اختصاصية في الاضطرابات السلوكية، قالت إنه بالنسبة للكثيرين ممن يعانون من اضطراب تشوه الجسم، فإن المظهر هو الشيء الوحيد الذي يشعرهم بالأهمية.

وأضافت بأن الأعراض التي تتضح على المرضى، هي التدقيق المستمر في المرآة واستخدام الماكياج بكثرة، بالإضافة إلى التركيز المفرط على العيوب المتصورة، مثل ملامح الوجه، والجلد، والشعر، والطول والوزن، مما يدفعهم إلى اجراء عمليات التجميل في أغلب الأحيان.

وأشارت إيمان إلى أن هذه الظاهرة تؤثر اجتماعيا على المرضى، حيث يفقدون ثقتهم بنفسهم إلى حد كبير، ويؤول بهم الأمر إلى حياة انعزالية.

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