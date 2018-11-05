قصة رائعة في دلهي.. هذا ما فعله سائق مع فتاة بمنتصف الليل

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبرُ السفر ليلاً لمعظم الفتيات والنساء أمراً مثيراً قلقاً، وذلك بسبب وقوع العديد من الحوادث المروعة بشكل يومي. إلى ذلك، هناك العديد من الأشخاص يحاولون تأكيد أنّ سفر المرأة في الليل عادي وآمن. غير أنّ ما حدث مؤخراً مع فتاة في دلهي - الهند كان مؤثراً جداً.

في تفاصيل الحادثة، فإنّ الفتاة التي تدعى "نيها داس"، كانت غادرت مكتبها في وقتٍ متأخر بعد منتصف الليل، ووقفت تنتظر سيارة أجرة لتوصلها إلى منزلها. في تلك اللحظة، أوقف سائق عربة "ريكشو" سيارته وسأل الفتاة عن وجهتها، مؤكداً أنه "سيوصلها إلى منزلها بأمان ومجاناً"، وهذا ما حصل فعلاً.

قصة داس إنتشرت بشكل واسع عبر الإنترنت، وذلك من خلال منشورٍ كتبته عبر حسابها على "فيسبوك" مؤكدة أنّها "كانت سعيدة جداً بلقاء السائق الذي يدعى برافين رانجان"، وقالت: "الحرارة بدأت بالإنخفاض في تلك الليلة، وكانت الشوارع شبه فارغة عند منتصف الليل".

وأشارت داس إلى أنها "وبعد وصولها إلى وجهتها، حاولت تقديم بعض المال الإضافي لبرافين"، لافتة إلى أنه "أخذ الأجرة ولكن بدون أي رسوم إضافية".

وأوضحت داس أن "السائق طلب منها إلتقاط صورة معه"، مؤكدة أنها "قبلت ذلك مع ابتسامة عريضة، وقد أعربت عن امتنانها الكبير له".

السائق برافين رانجان

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