كلبان يتقاضيان راتبا شهريا مقابل نشر صورهما على الإنترنت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



هل تتخيل أن بعض الحيوانات كالكلاب تطمح للشهرة وتهوى التصوير والاستعراض أمام الكاميرا لأخذ أفضل اللقطات؟ الجواب طبعا نعم!

ففي الآونة الأخيرة، انتشرت على الإنترنت صور لكلبين لولو وجوزة الهند، بعد "توقيعهما" على عقد احتكار لصالح شركة تصوير.

وكانت صاحبة الكلبين قد وقعت عقدا، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تمنح بموجبه الحقوق الحصرية لالتقاط صور للكلبين لشركة تصوير محترفة، مقابل راتب شهري قدره 10 آلاف يوان صيني (ما يعادل 1440 دولار أمريكي)، فأصبحا أول كلبين يحصلان على راتب شهري في العالم!

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