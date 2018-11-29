رسامون يودعون مبتكر "سبونج بوب" بطرق خلاقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشر العديد من الرسامين على مواقع التواصل الاجتماعي رسومات ودعوا فيها "ستيفن هيلينبيرج" مبتكر الشخصية الشهيرة "سوبنج بوب" بعد وفاته الثلاثاء 27 تشرين الثاني (نوفمبر) عن عمر يناهز 57 عاماً.

وأظهرت الرسومات، الشخصيات الكرتونية تودع هيلينبيرج، وتشكره على ابتكاره للشخصيات المرحة والتي قال البعض أنها "ساهمت في جعل الآخرين يتقبلون أنفسهم، كيفما كانوا".

وكان عالم الأحياء الأمريكي ستيفن هيلينبيرج قد ابتكر شخصية سبونج بوب عام 1999، وذكرت شبكة نيكولوديان أن هيلنبرغ توفي بعد صراع مع مرض "التصلب الجانبي الضموري" وهو حالة من الضمور العصبي الذي يؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، علما أنه تم تشخيص إصابته بهذا المرض في مارس 2017.

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