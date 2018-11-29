حكمٌ يهزّ اليونان: "كذبة" في سيرة ذاتية تدخل سيدة إلى السجن!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعمد العديد من الأشخاص إلى دسِّ سيرتهم الذاتية بالكثير من المبالغات للتقدم لوظيفة، وغالباً ما تكون الكثير من الأمور بعيدةً عن الواقع. هذا الأمر يمرّ مرور الكرام دون أن يلتفت إليه أحد، لكن مع سيدة يونانية فإنّ الأمر مختلف تماماً.

فقد كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن "محكمة إقليمية يونانية قضت بسجن سيدة 10 سنوات بسبب كذبة بسيطة في سيرتها الذاتية"، لافتةً إلى أنّ "السيدة ذكرت أنها أتمت 6 سنوات في المدرسة الإبتدائية، قبل أن يتبين لاحقاً أنها لم تدرس سوى للصف الخامس".

وبحسب الصحيفة، فقد عملت السيدة البالغة من العمر 53 عاماً في حضانة تمولها الحكومة كعاملة تنظيف لمدة 15 عاماً، قبل أن تظهر مراجعة لملفها أنها كذبت في سيرتها الذاتية بشأن تعليمها الابتدائي، وقدمت شهادة مزورة أهلتها للحصول على الوظيفة.

غير أن هذا الحكم أثار ضجة في جميع أنحاء البلاد. وبحسب مصادر قضائية، فإنّ "أحد كبار المدعين في المحكمة العليا، سيراجع الاستدلال القانوني للمحكمة الإقليمية في هذه القضية الأسبوع المقبل".

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