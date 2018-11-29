الهند تحظر الواجبات المدرسية والحقائب الثقيلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حظرت الحكومة الهندية الواجبات المدرسية والحقائب الثقيلة، لمنع تلف العمود الفقري عند الأطفال. ويأتي هذا القرار عقب نتائج لمسح أجرته غرف التجارة والصناعة الهندية، كشف أن 68٪ من الأطفال قبل سن المراهقة، قد يعانون من آلام خفيفة في الظهر يمكن أن تتطور إلى ألم مزمن، ثم لاحقا إلى الحدب نتيجة حمل أوزان ثقيلة. وأصدرت الحكومة إرشادات الوزن للحقائب المدرسية اعتمادًا على عمر الطفل بعد أن أظهرت الدراسات أن حمل الحقائب الثقيلة يمكن أن يؤثر على أطوار النمو.

ووفقا للدراسة فإن أكثر من 88٪ من الأطفال من سن السابعة إلى الثالثة عشرة في الهند، يحملون أكثر من 45٪ من وزنهم على ظهورهم. وتستخدم العديد من المدارس الآن لوحات بيضاء وأجهزة عرض حتى لا يضطر الأطفال إلى حمل الكتب المدرسية.

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