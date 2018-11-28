هل سمعت بـ"الحلاق الوطواط"؟ إن كان جوابك لا شاهد هذا الفيديو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتوجّه الكثير من الأتراك من مختلف المناطق إلى بلدة ريفية في ولاية سقاريا شمال غربي تركيا لرؤية "الحلاق الوطواط" الذي يقوم بقصّ شعر زبائنه بطريقة فريدة.

فقد أثار الحلاق التركي الذي لقبّ بـ"الوطواط" جدلاً كبيراً على الإنترنت بعد انتشار فيديوهات له وهو يقصّ لزبائنه أثناء تثبيته في السقف رأساً على عقب تماماً كالخفاش. كما نقلت وكالة "ترك برس" عن الرجل قوله إنه يزاول عمله بهذه الطريقة منذ عام 1995 وإلى الآن، لكنه حظي أخيراً بشعبية هائلة على مواقع التواصل الإجتماعي لتفردّه وخفّته.

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين الأتراك يأتون من مختلف الأماكن لرؤية كيف يقوم بعمله معلقا في السقف، فضلا عن السياح الأجانب.وأعرب عدد من الزبائن عن إعجابهم الشديد بطريقة عمل الحلاق، داعسن الزبائن إلى تجربة الحلاقة عند "الحلاق الوطواط".

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