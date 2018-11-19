الصين.. معالم سياحية رائعة تحملك بين المنحدرات والجبال (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال السنوات الأخيرة، افتتح مطورون صينيون سلسلةً من المعالم السياحية الجديدة في البلاد، أبرزها تلك الجسور الزجاجية الموجودة في الأخاديد العميقة، والممرات الضيقة، المثبتة على المنحدرات الوعرة، فضلاً عن الأبراج وناطحات السحاب العلوية والمنصات الضخمة الرقيقة المعلقة في الهواء.

ويعرض موقع "ذا أتلنتيك" مجموعةً من الصور لهذه المعالم السياحية الرائعة، وإليكم أبرزها:

1- يقوم الناس بتسلق مرتفع بطول 100 متر في منطقة بينغ جيانغ في مقاطعة هونان وسط الصين، للوصول إلى متجر متجرٍ لتقديم الطعام والماء لمتسلقي الصخور.

2- في منطقة تشوج يانغ في قوانغتشو الصينية، تمّ تشييد برج مراقبة على إرتفاع 449 متراً.

3- جسر زجاجي على منحدر صخري في بحيرة شيمنشيان في مقاطعة قوانغشي جنوب الصين.

4- ممر زجاجي في الهواء الطلق في منطقة لوجياتسوي في شنغهاي.

5- صورة لامرأة فوق منحدر في حديقة شينيوز هاي الجيولوجية الوطنية في بينغجيانغ في مقاطعة هونان الصينية.

6- سائحون يسيرون على جسر من الزجاج على جبل تنانمين في الصين

7- عروسان يلتقطان صوراً على منحدر صخري في مقاطعة خنان الصينية.

8- يتمتع الناس بالمأكولات الشهية المجانة على ممر فوق منحدر على ارتفاع 2000 متر في جبل لاوجون في لويانغ بمقاطعة خنان

الصينية.

9- ممر زجاجي في منطقة شيلينكسيا المحاط بمناظر خلابة في حي بينغقو في بكين.

10- صورة جوية للسياح الذي يسيرون على جسر معلق مبني من الزجاج في جبال ييمنغ في لينيي بمقاطعة شاندونغ.

مصدر الصور:theatlantic

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