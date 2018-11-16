مواجهات بين قطتين وحراس متحف تجتاح مواقع التواصل (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أضحى متحف "أونوميتشي" في مقاطعة هيروشيما في اليابان، مشهوراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب قطتين، إحداهما سوداء والأخرى بنية اللون.

مواجهة بين المتحف والقطط

القصة بدأت في العام 2016 مع القطة السوداء، حينما نظّم المتحف معرضاً للصور الفوتوغرافية للحيوانات الأليفة. وفي أحد الأيام، حاولت القطة الدخول إلى المتحف. وعلى الفور، اعترضها الحراس عند المدخل، وحاولوا طردهما ومنعهما من الدخول إلى المتحف.

لحظات محاولة دخول القطة وطردها من المتحف، تمّ توثيقها في صور انتشرت بشكلٍ كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وقد أظهرت هذه الصور محاولة القطة الدخول إلى المتحف، حيث عبرت الباب الأول، لكنها توقفت عند الباب الثاني عندما اكتشفت أن الحراس قد لاحظوا وجودها، الامر الذي دفعها إلى التراجع.

ومنذ تلك الحادثة، بدأت المواجهات بين حراس المتحف والقطة السوداء. ففي كلّ مرة تحاول هذه القطة الدخول إلى المتحف، تصطدم بمواجهةٍ من الحراس. ومع الوقت، ظهرت قطة أخرى لونها بني، أرادت الدخول إلى المتحف أيضاً.

عندها، تداركت إدارة المتحف الأمر، وأشارت في تصريح إلى وكالة "ياهو نيوز" إلى أنّه "منذ عامين على الأقل، تحاول قطتان الدخول إلى المتحف من المدخل الرئيسي مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل". وعليه، فقد أطلق المتحف على القطة السوداء اسم "تشان" وعلى القطة البنية اسم "غوه تشان"، وهما الآن يعيشان بالقرب من المتحف، الذي راحت إدارته توثق كل المحاولات الفاشلة لدخول تشان وغوه تشان إلى المتحف من خلال الصور، التي يتم نشرها عبر الحساب الرسمي للمتحف على "تويتر".

مصدر الصور: 9gag

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